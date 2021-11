Plano de refeições para perda de peso de 1.200 calorias no verão

Planejamento da gravidez

A concepção ocorre no momento em que o óvulo e o espermatozóide são combinados. A concepção é possível 1-2 dias após a ovulação – o momento em que um óvulo maduro deixa o ovário. Se a concepção não ocorrer neste momento, o ovo morre. No entanto, o fato de a relação sexual ocorrer antes da ovulação não significa que a concepção seja impossível. O fato é que os espermatozoides são viáveis ​​por até 6-7 dias e, portanto, a concepção é possível se, dentro de 7 dias antes da ovulação, os espermatozoides tiverem entrado no trato genital feminino. Cerca de 10% das mulheres em nosso país estão empenhadas na preparação para a concepção, e na maioria das vezes apenas porque isso não acontece por si só, ou seja, quando há problemas. A preparação para a gravidez (ou preparação pré-gravídica) é uma condição importante e às vezes necessária para uma concepção bem-sucedida. É aconselhável planejar a gravidez. É importante determinar por si mesma quando deseja engravidar, levando em consideração as circunstâncias de sua vida.

A preparação para a gravidez não deve ser iniciada um ou dois meses, mas seis meses ou um ano antes do planejadoª concepção. Se você não é indiferente à saúde do seu filho ainda não nascido, se é importante como ele vai crescer e se desenvolver, você deve abordar a preparação para a gravidez com toda a responsabilidade. Determinar o estado de saúde dos futuros pais, especialmente das mulheres, é a etapa mais importante na preparação para a gravidez. Primeiro, o médico irá coletar informações detalhadas sobre doenças anteriores, lesões, operações, condições de trabalho e de vida. Isso é necessário para o planejamento de exames adicionais. No entanto, mesmo antes de receber o resultado do teste, apenas com base nas informações coletadas, é possível responder a perguntas como: uma mulher pode engravidar e ter um filho, e é possível dar à luz naturalmente. Todas as mulheres que planejam uma gravidez precisam fazer um hemograma completo (hemoglobina, eritrócitos, contagem de leucócitos, etc. são importantes), exame bioquímico de sangue, análise geral de urina, bem como esfregaços para pesquisas microbiológicas e citológicas.

É necessária a consulta de um terapeuta. Se um dos cônjuges tem doenças que não estão associadas à função generativa, ou seja, ao parto (a chamada patologia extragenital), por exemplo, doenças oncológicas, endócrinas, disfunções do coração, rins, fígado, etc., é necessário consultar um especialista apropriado para exames subsequentes. … O objetivo de tal exame é determinar o grau de dano ao órgão doente, as capacidades adaptativas do corpo e o prognóstico do desenvolvimento fetal. Com base nos dados obtidos, o médico determinará o estado de saúde e, se necessário, prescreverá um determinado preparo para a concepção, eliminando os fatores de risco para o aborto espontâneo.

É necessária a consulta de um terapeuta. Se um dos cônjuges tem doenças que não estão associadas à função generativa, ou seja, ao parto (a chamada patologia extragenital), por exemplo, doenças oncológicas, endócrinas, disfunções do coração, rins, fígado, etc., é necessário consultar um especialista apropriado para exames subsequentes. … O objetivo de tal exame é determinar o grau de dano ao órgão doente, as capacidades adaptativas do corpo e o prognóstico do desenvolvimento fetal. Com base nos dados obtidos, o médico determinará o estado de saúde e, se necessário, prescreverá um determinado preparo para a concepção, eliminando os fatores de risco para o aborto espontâneo. bem como esfregaços para exames microbiológicos e citológicos. É necessária a consulta de um terapeuta. Se um dos cônjuges tem doenças que não estão associadas à função generativa, ou seja, ao parto (a chamada patologia extragenital), por exemplo, doenças oncológicas, endócrinas, disfunções do coração, rins, fígado, etc., é necessário consultar um especialista apropriado para exames subsequentes. …

O objetivo de tal exame é determinar o grau de dano ao órgão doente, as capacidades adaptativas do corpo e o prognóstico do desenvolvimento fetal. Com base nos dados obtidos, o médico determinará o estado de saúde e, se necessário, prescreverá um determinado preparo para a concepção, eliminando os fatores de risco para o aborto espontâneo. Se um dos cônjuges tem doenças que não estão associadas à função generativa, ou seja, ao parto (a chamada patologia extragenital), por exemplo, doenças oncológicas, endócrinas, disfunções do coração, rins, fígado, etc., é necessário consultar um especialista apropriado para exames subsequentes. … O objetivo de tal exame é determinar o grau de dano ao órgão doente, as capacidades adaptativas do corpo e o prognóstico do desenvolvimento fetal.

Com base nos dados obtidos, o médico determinará o estado de saúde e, se necessário, prescreverá um determinado preparo para a concepção, eliminando os fatores de risco para o aborto espontâneo. Se um dos cônjuges tem doenças que não estão associadas à função generativa, ou seja, ao parto (a chamada patologia extragenital), por exemplo, doenças oncológicas, endócrinas, disfunções do coração, rins, fígado, etc., é necessário consultar um especialista apropriado para exames subsequentes. … O objetivo de tal exame é determinar o grau de dano ao órgão doente, as capacidades adaptativas do corpo e o prognóstico do desenvolvimento fetal. Com base nos dados obtidos, o médico determinará o estado de saúde e, se necessário, prescreverá um determinado preparo para a concepção, eliminando os fatores de risco para o aborto espontâneo. doenças endócrinas, disfunções do coração, rins, fígado, etc., é necessário consultar um especialista adequado para um exame posterior. O objetivo de tal exame é determinar o grau de dano ao órgão doente, as capacidades adaptativas do corpo e o prognóstico do desenvolvimento fetal. Com base nos dados obtidos, o médico determinará o estado de saúde e, se necessário, prescreverá um determinado preparo para a concepção, eliminando os fatores de risco para o aborto espontâneo. doenças endócrinas, disfunções do coração, rins, fígado, etc., é necessário consultar um especialista adequado para um exame posterior.

O objetivo de tal exame é determinar o grau de dano ao órgão doente, as capacidades adaptativas do corpo e o prognóstico do desenvolvimento fetal. Com base nos dados obtidos, o médico determinará o estado de saúde e, se necessário, prescreverá um determinado preparo para a concepção, eliminando os fatores de risco para o aborto espontâneo.

A gravidez é contra-atribuída em uma série de doenças:

condições incompatíveis com a gestação (epilepsia);

doenças em que a gravidez e o parto representam uma ameaça à vida de uma mulher:

doença cardíaca grave com circulação sanguínea prejudicada; hipertensão grave com distúrbios circulatórios; cirrose do fígado; doença pulmonar com insuficiência respiratória; doença renal levando a insuficiência renal crônica (glomerlonefrite, etc.); doenças sistêmicas do tecido conjuntivo (lúpus eritematoso sistêmico); doenças oncológicas.

Em alguns casos, o médico pode até recomendar a esterilização cirúrgica para uma mulher como o método mais confiável de prevenir uma gravidez fatal. Além das contra-indicações absolutas ao início da gravidez, existem também as temporárias associadas a um ou outro estado do organismo dos futuros pais. Portanto, não é recomendado permitir o início da gravidez durante uma exacerbação de doenças crônicas e infecciosas, dentro de um ano após qualquer operação cirúrgica (abdominal), durante uma perda de peso acentuada, bem como no contexto de vários cursos de tratamento (quimioterapia, radiação) e tomar medicamentos contra-indicados na gravidez.

O início da gravidez nestas circunstâncias pode representar um risco para a saúde da mãe ou do feto (ou de ambos), mas com o tempo, com a melhora de sua saúde e o fim do uso de medicamentos incompatíveis com a gravidez, uma mulher pode muito bem engravidar, ter e dar à luz um filho saudável. Também é necessário determinar o fator Rh, caso ainda não tenha sido determinado. Seria bom colocar um carimbo da instituição médica com esses dados no passaporte. O fator Rh é um antígeno encontrado nos eritrócitos de humanos e macacos rhesus (daínome). 85% das pessoas têm esse antígeno e, portanto, 15% não. Um fator Rh positivo em uma mulher e um fator negativo em um homem não apresentam qualquer motivo de preocupação. Se a mulher tem um fator Rh negativo, e o futuro pai tem um fator positivo, então durante a gravidez o desenvolvimento do conflito Rh é possível.

Nesse caso, recomenda-se que a mulher determine, antes da gravidez, se ela tem anticorpos para o fator Rh, especialmente se ela teve gestações e partos malsucedidos (ou bem-sucedidos) e transfusões de sangue no passado. O fato é que, se uma mulher fez um aborto ou uma transfusão de sangue antes da gravidez, ou se a gravidez não foi a primeira, existe a possibilidade de que anticorpos específicos se formem em seu sangue. Quando uma mulher Rh-negativa está grávida de um feto Rh-positivo, complicações imunológicas (doença hemolítica do recém-nascido, etc.) são possíveis, que são mais prováveis ​​se a mulher já for portadora de anticorpos. Para prevenir a formação de anticorpos, mulheres com fator Rh negativo são injetadas com imunoglobulina humana anti-Rh Rho [D] após o parto, aborto ou transfusão de sangue Rh positivo, desde que não tenham anticorpos para o fator Rh. Freqüentemente, a causa do aborto são mudanças no estado imunológico, nas quais reações autoimunes se desenvolvem contra os próprios tecidos do corpo.

O número de auto anticorpos pode aumentar após abortos espontâneos, devido à auto imunização a um hormônio produzido pela placenta durante a gravidez – gonadotrofina coriônica humana (hCG), com infecções crônicas, após doenças endócrinas prévias, com doenças autoimunes (reumatismo, lúpus eritematoso sistêmico, bócio difuso tóxico, miastenia gravis, etc.). Nos últimos anos, foi estabelecido que o sistema interferon é responsável pela imunidade do corpo à infecção viral. Os interferões são secretados pelas células hospedeiras em resposta a uma infecção que as invadiu. Eles bloqueiam seletivamente o RNA viral, evitando que o vírus se replique sem afetar as células hospedeiras. Isso permite o uso de interferons na preparação para uma gravidez planejada. Preparando-se para uma gravidez planejada que o sistema do interferon é responsável pela imunidade do corpo à infecção viral. Os interferões são secretados pelas células hospedeiras em resposta a uma infecção que as invadiu. Eles bloqueiam seletivamente o RNA viral, evitando que o vírus se replique sem afetar as células hospedeiras. Isso permite o uso de interferons na preparação para uma gravidez planejada. Preparando-se para uma gravidez planejada que o sistema do interferon é responsável pela imunidade do corpo à infecção viral. Os interferões são secretados pelas células hospedeiras em resposta a uma infecção que as invadiu. Eles bloqueiam seletivamente o RNA viral, evitando que o vírus se replique sem afetar as células hospedeiras. Isso permite o uso de interferons na preparação para uma gravidez planejada. Preparando-se para uma gravidez planejada em pacientes com infecção bacteriana ou viral crônica, inclui: • avaliação do estado do aparelho reprodutor dos cônjuges, correção das doenças detectadas; • identificação de um agente infeccioso usando métodos de pesquisa bacteriológica, bacterioscópica e imunológica; • avaliação da atividade do processo infeccioso; • estudo do sistema imunológico e, se necessário, do estado do interferon, sua correção; • controle e correção do sistema de coagulação do sangue (hemostasia), que é ativado nas infecções crônicas, participando diretamente dos processos de morte e rejeição do óvulo; • tratamento antibacteriano ou antiviral de acordo com o resultado do exame; • uso de probióticos e prebióticos para restaurar a microflora normal. Os focos mais comuns de infecção crônica são dentes ruins, doenças da nasofaringe, vagina e intestinos. Por isso é necessário incluir a consulta ao dentista, ao otorrinolaringologista no plano de preparação para a gravidez. Aqueles que sofrem de doenças crônicas da nasofaringe precisam prevenir as exacerbações – lavar e enxaguar. A incidência de infecções estafilocócicas e estreptocócicas em recém-nascidos (pelas quais o hospital é geralmente culpado) pode ser significativamente reduzida se as fontes de infecção na família forem higienizadas. Além disso, na preparação para a concepção, é necessário examinar ambos os futuros pais quanto à presença de várias infecções crônicas sexualmente transmissíveis (por exemplo, ureaplasmose, clamídia, micoplasmose, etc.), vírus do herpes, citomegalovírus, toxoplasmose e também excluir sífilis, HIV, hepatite B e C .

Uma mulher deve definitivamente verificar o estado de imunidade à rubéola e, se for insuficiente, em seguida, vacine pelo menos 3 meses antes da concepção esperada. Uma mulher precisa ser examinada por um ginecologista. Um exame geral, ultrassom, determinação do perfil hormonal e alguns testes de diagnóstico funcional avaliarão o estado do aparelho reprodutor para, se necessário, tratar doenças que possam interferir na concepção, no curso normal da gravidez ou no parto. É aconselhável que o futuro pai consulte um urologista e um andrologista, já que muitas doenças da região genital que afetam negativamente a saúde reprodutiva podem ocorrer de forma latente (por exemplo, inflamação da próstata). a determinação do perfil hormonal e alguns testes de diagnóstico funcional avaliarão o estado do aparelho reprodutor para, se necessário, tratar doenças que possam interferir na concepção, no curso normal da gravidez ou no parto. É aconselhável que o futuro pai consulte um urologista e um andrologista, já que muitas doenças da região genital que afetam negativamente a saúde reprodutiva podem ocorrer de forma latente (por exemplo, inflamação da próstata). a determinação do perfil hormonal e alguns testes de diagnóstico funcional avaliarão o estado do aparelho reprodutor para, se necessário, tratar doenças que possam interferir na concepção, no curso normal da gravidez ou no parto. É aconselhável que o futuro pai consulte um urologista e um andrologista, já que muitas doenças da região genital que afetam negativamente a saúde reprodutiva podem ocorrer de forma latente (por exemplo, inflamação da próstata).

